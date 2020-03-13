Создатель «Яблока» покинул партию до голосования за поправки к Конституции
Сенатор от Тверской области, один из инициаторов создания «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии до голосования за поправки к Конституции в Совете Федерации, а не после того, как проголосовал за них. Об этом «Коммерсанту» сообщил пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.
Он предоставил газете протокол заседании исполкома бюро партии. Согласно ему, 11 марта за полчаса до полудня четыре члена исполкома бюро партии во главе с председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым ознакомились с заявлением Лукина, где он предупреждал о своей позиции, и признали его вышедшим из партии. Голосование в Совете Федерации по законопроекту о поправках состоялось уже после полудня. По словам Яковлева, в заявлении Лукин сообщил, что поддержит поправки из-за позиции Тверской области, власти которой он представляет.
Партия «Яблоко» была учреждена на базе предвыборного блока в кампанию по выборам первого созыва Госдумы в 1993 г. Буквами Я,Б,Л в названии обозначили фамилии трех лидеров блока — Григория Явлинского, Юрия Болдырева и Владимира Лукина соответственно. Сначала название блока и партии писалось с тремя заглавными буквами в начале — «ЯБЛоко». Владимир Лукин был депутатом от партии и заместителем председателя Госдумы с 1994–го по 2003 г. В 2004 г. по 2016 г. занимал пост уполномоченного по правам человека при президенте и приостанавливал членство в «Яблоке» по требованию закона. С сентября 2016 г. — член Совета федерации от Тверской области.
Госдума в среду, 11 марта, приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию. В тот же день документ одобрил Совет федерации 160 голосами при трех воздержавшихся и одном голосе против. Воздержались при голосовании Людмила Нарусова (Тыва) и двое членов КПРФ — Василий Иконников (Орловская область) и Валерий Усатюк (Хакасия). Против поправок голосовал сенатор от Иркутской области, первый секретарь Бурятского рескома КПРФ Вячеслав Мархаев.