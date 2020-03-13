Создатель «Яблока» покинул партию до голосования за поправки к Конституции

Партия «Яблоко» была учреждена на базе предвыборного блока в кампанию по выборам первого созыва Госдумы в 1993 г. Буквами Я,Б,Л в названии обозначили фамилии трех лидеров блока — Григория Явлинского, Юрия Болдырева и Владимира Лукина соответственно. Сначала название блока и партии писалось с тремя заглавными буквами в начале — «ЯБЛоко». Владимир Лукин был депутатом от партии и заместителем председателя Госдумы с 1994–го по 2003 г. В 2004 г. по 2016 г. занимал пост уполномоченного по правам человека при президенте и приостанавливал членство в «Яблоке» по требованию закона. С сентября 2016 г. — член Совета федерации от Тверской области.