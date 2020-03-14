Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Последним свое мнение о законе должен высказать Конституционный суд. Если он посчитает, что документ не противоречит Конституции, будет объявлено общероссийское голосование. Если более половины россиян, принявших в нем участие, поддержат предлагаемые изменения, то обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.