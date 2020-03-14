Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.
С предложением внести поправки в Конституцию Путин выступил 15 января в послании к Федеральному собранию. Госдума 11 марта приняла соответствующий закон, в этот же день он был одобрен Советом Федерации. После этого документ поддержали все региональные парламенты России.
Последним свое мнение о законе должен высказать Конституционный суд. Если он посчитает, что документ не противоречит Конституции, будет объявлено общероссийское голосование. Если более половины россиян, принявших в нем участие, поддержат предлагаемые изменения, то обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.