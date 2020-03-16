Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда
Президент России Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 г. Мост состоит из двух параллельных дорог – автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильную часть завершили в мае 2018 г., железнодорожное сообщение по мосту открыли в декабре 2019 г. Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд руб. Генеральным подрядчиком проекта стала компания «Стройгазмонтаж», до ноября 2019 г. принадлежавшая Аркадию Ротенбергу.
Аркадий Ротенберг познакомился с Владимиром Путиным в 13 лет в секции дзюдо. С 2012 г. бизнесмен не покидает рейтинг Forbes «Короли госзаказа». Полученные госконтракты за 2011–2017 гг. журнал оценивает более чем в 2,2 трлн руб.
В ноябре прошлого года Путин наградил брата Аркадия Ротенберга Бориса орденом Александра Невского за заслуги в развитии физической культуры и спорта.