Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда

Строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 г. Мост состоит из двух параллельных дорог – автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильную часть завершили в мае 2018 г., железнодорожное сообщение по мосту открыли в декабре 2019 г. Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд руб. Генеральным подрядчиком проекта стала компания «Стройгазмонтаж», до ноября 2019 г. принадлежавшая Аркадию Ротенбергу.