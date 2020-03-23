Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в Германии ввели запрет собираться больше двух человек в общественных местах и рекомендовали свести к минимуму встречи, а также соблюдать в публичных пространствах дистанцию в 1,5-2 метра от других людей. «Правило двух человек в Германии не будет применяться к семьям и людям, живущим в одном доме», — сказала на пресс-конференции Ангела Меркель. Работать в Германии из присутственных мест продолжат только медицинские учреждения, предприятиям общепита разрешается доставка еды.