Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом
Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом. Об этом сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, передает Bloomberg.
По словам Зайберта, врач сделал ей в пятницу, 20 марта прививку от пневмонии, а позже прошел тест на коронавирус. Он дал положительный результат, о котором стало известно после пресс-конференции канцлера в воскресенье, 22 марта. Теперь Меркель пройдет все необходимые медицинские исследования и продолжит выполнять свои обязанности из домашнего карантина, добавил ее представитель.
Для борьбы с коронавирусной инфекцией в Германии ввели запрет собираться больше двух человек в общественных местах и рекомендовали свести к минимуму встречи, а также соблюдать в публичных пространствах дистанцию в 1,5-2 метра от других людей. «Правило двух человек в Германии не будет применяться к семьям и людям, живущим в одном доме», — сказала на пресс-конференции Ангела Меркель. Работать в Германии из присутственных мест продолжат только медицинские учреждения, предприятиям общепита разрешается доставка еды.
По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18 610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались. Американский университет Джона Хопкинса приводит другие цифры — заразились почти 24 000 человек, умерли 92 . Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зараженных коронавирусом в мире более 292 тыс, скончались более 12,7 тыс, за сутки выявлены более 26 тыс новых случаев. В России количество заболеваний COVID-19 достигло 306.