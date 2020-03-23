Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

По данным института Роберта Коха на 23 марта, в Германии коронавирус нового типа COVID-19 подтвержден у 22 672 человек, 86 человек скончались. Американский университет Джона Хопкинса приводит другие цифры: заразились почти 28 000 человек, умерли 115. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения на 22 марта, зараженных коронавирусом более 292 000, скончались более 12 700, за сутки выявлено более 26 000 новых случаев. В России количество заболевших достигло 438.