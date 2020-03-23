Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Первый результат теста на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства.
22 марта Меркель ушла на домашний карантин после контакта с заразившимся коронавирусом врачом. Представитель канцлера Штеффен Зайберт говорил, что врач сделал 20 марта прививку от пневмонии, а позже прошел тест на коронавирус, который оказался положительным.
По данным института Роберта Коха на 23 марта, в Германии коронавирус нового типа COVID-19 подтвержден у 22 672 человек, 86 человек скончались. Американский университет Джона Хопкинса приводит другие цифры: заразились почти 28 000 человек, умерли 115. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения на 22 марта, зараженных коронавирусом более 292 000, скончались более 12 700, за сутки выявлено более 26 000 новых случаев. В России количество заболевших достигло 438.