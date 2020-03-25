Путин выступит с обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сейчас президент завершает работу над своим обращением. Трансляция обращения состоится около 15.00 мск.
Необходимость обращения, по словам Пескова, возникла после вчерашнего визита президента в больницу в поселке Коммунарка, где госпитализируют зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, а также совещания с руководством правительства, ЦБ и администрации президента, на котором обсуждались вопросы поддержки граждан и экономики страны в условиях «непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».
За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 163 человек, это рекордный для России суточный прирост инфицированных. Общее число заболевших в России коронавирсной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что после выздоровления домой были выписаны 29 человек. Режим самоизоляции соблюдают около 112 000 человек.