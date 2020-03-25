Путин выступит с обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом

За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 163 человек, это рекордный для России суточный прирост инфицированных. Общее число заболевших в России коронавирсной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что после выздоровления домой были выписаны 29 человек. Режим самоизоляции соблюдают около 112 000 человек.