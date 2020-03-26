Оплата больничных листов не ниже МРОТ потребует 7 млрд рублей на выплаты

По данным Минтруда, сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы – 60% от среднего заработка. При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69961, 65 руб. в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет. Для граждан, оказавшихся на карантине после поездки за рубеж, с 20 марта введены правила получения больничного листа дистанционно. Выплаты по нему производятся частями, первая — после нахождения на карантине пять рабочих дней.