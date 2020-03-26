Песков: нерабочая неделя в марте не повлияет на график других выходных

Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил, что с 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки. Из ресторанов и кафе будет работать доставка, еду можно будет также брать на вынос.