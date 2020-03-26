Песков: нерабочая неделя в марте не повлияет на график других выходных
Появление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выходные продлятся с 30 марта по 3 апреля. В Кремле рассчитывают, что россияне не будут использовать эти дни для путешествий.
Путин объявил нерабочую неделю во время своего обращения к нации 25 марта. Это одна из мер для профилактики распространения коронавируса нового типа. Во время своего обращения президент призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и провести выходные дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил, что с 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары и парки. Из ресторанов и кафе будет работать доставка, еду можно будет также брать на вынос.
В России, по данным на 26 марта, зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве – 546. 38 человек выздоровели.