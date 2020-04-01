Трамп присоединится к переговорам России и Саудовской Аравии о ценах на нефть

Путин и Трамп 30 марта провели телефонный разговор. Во вторник, 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они договорились начать консультации по ситуации на рынке нефти. На вопрос о том, насколько совпадают взгляды Путина и Трампа на ситуацию на рынке нефти, Песков ответил: «Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран». Но он оставил без комментариев вопрос, говорили ли президенты о том, чтобы каждая страна со своей стороны начала переговоры с Саудовской Аравией, без которой изменить ситуацию на рынке нефти невозможно.