Трамп присоединится к переговорам России и Саудовской Аравии о ценах на нефть
Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам между Россией и Саудовской Аравии о ценах на нефть. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает Bloomberg.
Трамп рассказал, что обсуждал падение цен на нефть в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.«Обе страны это обсуждают. И я присоединюсь к ним в соответствующее время, если понадобится», — сказал президент. Он отметил, что представители трех стран должны собраться, чтобы посмотреть, как изменить ситуацию с ценами на нефтяном рынке.
Цены на нефть начали снижаться в январе 2020 г. из-за эпидемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. Падение ускорилось, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. Нефть марки Brent с поставками в мае на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) 31 марта продавалась по цене $23,44 за баррель. По данным Bloomberg, Саудовская Аравия планирует увеличить свои поставки в апреле до рекордных 12,3 млн баррелей в сутки (9,7 млн в феврале). При этом падение расхода топлива из-за прекращения перевозок во многих странах мира составит от 15 до 22 млн баррелей, отмечает агентство.
Путин и Трамп 30 марта провели телефонный разговор. Во вторник, 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они договорились начать консультации по ситуации на рынке нефти. На вопрос о том, насколько совпадают взгляды Путина и Трампа на ситуацию на рынке нефти, Песков ответил: «Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран». Но он оставил без комментариев вопрос, говорили ли президенты о том, чтобы каждая страна со своей стороны начала переговоры с Саудовской Аравией, без которой изменить ситуацию на рынке нефти невозможно.