Шнуров призвал власти к «большей щедрости» из государственного бюджета

Также Шнуров рассказал, что его самоизоляция проходит «в поиске новостей, новых тем, каких-то размышлений о судьбе человечества». Размышляет музыкант, по его словам, о том, что российская и мировая экономика изменится и «о том, что мы очнемся в другом мире». «К сожалению, выживут не все, даже не по медицинским показателям, а скорее по экономическим. Хотелось бы, чтобы правительство услышало и взяло на вооружение какие-то здравые мысли, которые мы здесь излагаем. Без вмешательства большого и щедрого, мы никуда не уедем», – сказал Шнуров.