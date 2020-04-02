Шнуров призвал власти к «большей щедрости» из государственного бюджета
Вступивший в Партию роста музыкант Сергей Шнуров призвал власти перестать экономить на социальных тратах в условиях пандемии коронавируса.
«Идет четвертый день карантина, самоизоляции, повышенной готовности, называйте этот режим как хотите. Здоровье, понятное дело, дороже, но коллективное обнищание, которое все явственнее маячит впереди, может оказаться гораздо хуже для нашего самочувствия. Чтобы спасти экономику, нужна гораздо большая щедрость бюджета, которая у нас на самом деле есть», – сказал он на онлайн-пресс-конференции партии.
Шнуров привел пример Соединенных Штатов, где власти выделили более $2 трлн на помощь американцам в условиях пандемии. «Мы, конечно, не Америка, но это не значит, что нашу традиционную политику экономии на социалке можно продолжать», – заявил музыкант, предупредив, что в случае продолжения такой политики «грядет катастрофа».
Также Шнуров рассказал, что его самоизоляция проходит «в поиске новостей, новых тем, каких-то размышлений о судьбе человечества». Размышляет музыкант, по его словам, о том, что российская и мировая экономика изменится и «о том, что мы очнемся в другом мире». «К сожалению, выживут не все, даже не по медицинским показателям, а скорее по экономическим. Хотелось бы, чтобы правительство услышало и взяло на вооружение какие-то здравые мысли, которые мы здесь излагаем. Без вмешательства большого и щедрого, мы никуда не уедем», – сказал Шнуров.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста 20 февраля 2020 г. На съезде партии в Северной столице он заявил, что должен пригодиться организации. «По крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее», – сказал он.
Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, заявил 1 апреля премьер Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Объем утвержденных властями США мер поддержки превышает $12,6 трлн, что составляет около 12,4% ВВП страны. В то же время Германия ранее объявила о готовности выделить в сумме $1,4 трлн (около 37% ВВП) на поддержку своей экономики. Италия выделила на эти цели 20% ВВП, Великобритания и Испания – по 16%, а Франция – 14%, хотя стоит отметить, что более 90% заявленной помощи в Италии, Великобритании и Франции составляют государственные гарантии по кредитам.