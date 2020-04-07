Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова

Мишустин 6 апреля заявил о недопустимости перекрытия административных границ в регионах. По его словам, любые ограничения должны вводиться в соответствии с ситуацией и введенными президентом и правительством мерами. Кадыров, объявивший 1 апреля о закрытии границ своего региона с призывом всех жителей вернуться на родину до 5 апреля, ответил на слова Мишустина. В республике никогда не закрывали границы для транзитного и грузового транспорта, но въезд для жителей других регионов в Чечню будет закрыт, уточнил глава республики.