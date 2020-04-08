Верховный суд уточнил правила карантина для судов
Верховный суд и Совет судей продлили особый режим работы судов до 30 апреля, постановление опубликовано на сайте Верховного суда. Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела. При этом нижестоящим инстанциям приказано обеспечить прием документов, поданных по почте и в электронном виде. Ведь некоторые суды поняли объявленный режим выходного дня слишком буквально: так, Арбитражный суд Москвы 27 марта в соответствии с внутренним распоряжением председателя суда прекратил прием документов в электронном виде до 6 апреля. Впрочем, уже 7 апреля на сайте суда появилось сообщение, из которого следует, что с 6 по 30 апреля подача документов в суд может осуществляться онлайн – через федеральную информационную систему «Мой арбитр».
Также Верховный суд и Совет судей сочли необходимым разъяснить, что следует понимать под делами «безотлагательного характера», рассмотрение которых откладывать нельзя. В предыдущем документе упоминались дела об избрании меры пресечения и о защите интересов несовершеннолетних. На этот раз к ним также добавились дела об обеспечении иска, об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 3–5 ст. 29.6 КоАП (это дела о нарушении избирательных прав граждан, а также все дела об административных правонарушениях, предусматривающие возможность ареста и приостановления или временного запрета деятельности). Кроме того, обязательному рассмотрению подлежат дела о грубых дисциплинарных проступках военнослужащих, предусматривающие применение к ним дисциплинарного ареста. Без ограничения, как и прежде, могут рассматриваться дела в порядке упрощенного и приказного производства, а также если все участники не возражают против рассмотрения дела в их отсутствие.
При этом, говорится в постановлении, каждый суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, не указанного в этом перечне, – «с учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности, введенного в соответствующем субъекте».
Впрочем, подобные изъятия из общего правила допускались и раньше – так, в Подольском городском суде продолжается процесс по делу бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. В период карантина прошло два заседания – 19 и 23 марта, рассказала супруга Шестуна Юлия. При этом слушателей в суд перестали пускать со ссылкой на противоэпидемические мероприятия – фактически процесс идет за закрытыми дверями, отмечает она.