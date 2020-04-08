Верховный суд уточнил правила карантина для судов

Также Верховный суд и Совет судей сочли необходимым разъяснить, что следует понимать под делами «безотлагательного характера», рассмотрение которых откладывать нельзя. В предыдущем документе упоминались дела об избрании меры пресечения и о защите интересов несовершеннолетних. На этот раз к ним также добавились дела об обеспечении иска, об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 3–5 ст. 29.6 КоАП (это дела о нарушении избирательных прав граждан, а также все дела об административных правонарушениях, предусматривающие возможность ареста и приостановления или временного запрета деятельности). Кроме того, обязательному рассмотрению подлежат дела о грубых дисциплинарных проступках военнослужащих, предусматривающие применение к ним дисциплинарного ареста. Без ограничения, как и прежде, могут рассматриваться дела в порядке упрощенного и приказного производства, а также если все участники не возражают против рассмотрения дела в их отсутствие.