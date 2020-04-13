Путин пригрозил губернаторам уголовной ответственностью за вспышки коронавируса
Президент Владимир Путин назвал резкий рост числа заболевших, проявившийся в отдельных регионах, признаком преступной халатности. «Я знаю, о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю. По‑другому я не могу это назвать», — сказал он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке. Губернаторов, которые не успеют подготовиться к росту заболеваемости, Путин пообещал привлечь к ответственности «не только административного характера».
Путин призвал к ответственности как руководителей регионов, так и врачей, руководителей предприятий и специалистов на местах. На совещании Путин обратил внимание, что большинство регионов России отстает от Москвы по росту заболеваемости на три-четыре недели. Президент призван не «расходовать бездумно» сложившийся запас времени.
В апреле Путин принял отставку трех губернаторов, в том числе главы Коми Сергея Гапликова. За день до отставки Гапликова в Коми резко выросло число заразившихся коронавирусом: ко 2 апреля регион занял четвертое место по числу заболевших, после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Массовое заражение произошло в одной из больниц Сыктывкара.
В России к 13 апреля было выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом. После Москвы (11 513 случаев), Московской области (1855) и Санкт-Петербурге (678) в списке оперативного штаба следуют Нижегородская область, Краснодарский край и Коми.