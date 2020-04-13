Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин пригрозил губернаторам уголовной ответственностью за вспышки коронавируса

Ведомости

Президент Владимир Путин назвал резкий рост числа заболевших, проявившийся в отдельных регионах, признаком преступной халатности. «Я знаю, о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю. По‑другому я не могу это назвать», — сказал он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке. Губернаторов, которые не успеют подготовиться к росту заболеваемости, Путин пообещал привлечь к ответственности «не только административного характера».

Путин призвал к ответственности как руководителей регионов, так и врачей, руководителей предприятий и специалистов на местах. На совещании Путин обратил внимание, что большинство регионов России отстает от Москвы по росту заболеваемости на три-четыре недели. Президент призван не «расходовать бездумно» сложившийся запас времени.

В апреле Путин принял отставку трех губернаторов, в том числе главы Коми Сергея Гапликова. За день до отставки Гапликова в Коми резко выросло число заразившихся коронавирусом: ко 2 апреля регион занял четвертое место по числу заболевших, после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Массовое заражение произошло в одной из больниц Сыктывкара.

В России к 13 апреля было выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом. После Москвы (11 513 случаев), Московской области (1855) и Санкт-Петербурге (678) в списке оперативного штаба следуют Нижегородская область, Краснодарский край и Коми.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных