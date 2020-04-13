Путин пригрозил губернаторам уголовной ответственностью за вспышки коронавируса

Президент Владимир Путин назвал резкий рост числа заболевших, проявившийся в отдельных регионах, признаком преступной халатности. «Я знаю, о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю. По‑другому я не могу это назвать», — сказал он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке. Губернаторов, которые не успеют подготовиться к росту заболеваемости, Путин пообещал привлечь к ответственности «не только административного характера».