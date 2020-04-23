Трамп ввел ограничения на иммиграцию в США на 60 дней
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на постоянное проживание иностранцев в Соединенных Штатах. Запрет вводится сроком на 60 дней, передает Reuters.
Трамп на брифинге в Белом доме объяснил журналистам, что он вводит ограничения на иммиграцию для того, чтобы защитить американских рабочих во время пандемии коронавируса. «Это гарантирует, что безработные американцы всех слоев будут первыми в очереди на вакансии, поскольку наша экономика вновь открывается», — сказал Трамп. По его словам, решение позволит и «сохранить наши медицинские ресурсы для американских пациентов», пострадавших от коронавируса.
Как сообщает агентство со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным сотрудника министерства внутренней безопасности США, распоряжение будет применяться только к лицам, подающим заявки на постоянное проживание за пределами Соединенных Штатов, а не к тем, кто уже находится в стране и пытается изменить свой статус. Трамп сообщил, что второе распоряжение по вопросу иммиграции находится у него на рассмотрении.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировали более 840 тыс. случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерли 46,5 тыс. человек.