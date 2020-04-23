Трамп ввел ограничения на иммиграцию в США на 60 дней

Трамп на брифинге в Белом доме объяснил журналистам, что он вводит ограничения на иммиграцию для того, чтобы защитить американских рабочих во время пандемии коронавируса. «Это гарантирует, что безработные американцы всех слоев будут первыми в очереди на вакансии, поскольку наша экономика вновь открывается», — сказал Трамп. По его словам, решение позволит и «сохранить наши медицинские ресурсы для американских пациентов», пострадавших от коронавируса.