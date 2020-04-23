Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Трамп ввел ограничения на иммиграцию в США на 60 дней

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на постоянное проживание иностранцев в Соединенных Штатах. Запрет вводится сроком на 60 дней, передает Reuters.

Трамп на брифинге в Белом доме объяснил журналистам, что он вводит ограничения на иммиграцию для того, чтобы защитить американских рабочих во время пандемии коронавируса. «Это гарантирует, что безработные американцы всех слоев будут первыми в очереди на вакансии, поскольку наша экономика вновь открывается», — сказал Трамп. По его словам, решение позволит и «сохранить наши медицинские ресурсы для американских пациентов», пострадавших от коронавируса.

Как сообщает агентство со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным сотрудника министерства внутренней безопасности США, распоряжение будет применяться только к лицам, подающим заявки на постоянное проживание за пределами Соединенных Штатов, а не к тем, кто уже находится в стране и пытается изменить свой статус. Трамп сообщил, что второе распоряжение по вопросу иммиграции находится у него на рассмотрении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировали более 840 тыс. случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерли 46,5 тыс. человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных