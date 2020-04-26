СМИ сообщили о планах Трампа уволить министра здравоохранения США

Администрация президента США на фоне пандемии коронавируса рассматривает возможность сменить министра здравоохранения Алекса Азара, сообщают The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники. По данным WSJ, Азар в самом начале эпидемии совершил несколько ошибок, которые впоследствии привели к вспышке COVID-19 в США. Например, он, как утверждает издание, убеждал президента Дональда Трампа в том, что вирус не представляет большой опасности.