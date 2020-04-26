СМИ сообщили о планах Трампа уволить министра здравоохранения США
Администрация президента США на фоне пандемии коронавируса рассматривает возможность сменить министра здравоохранения Алекса Азара, сообщают The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники. По данным WSJ, Азар в самом начале эпидемии совершил несколько ошибок, которые впоследствии привели к вспышке COVID-19 в США. Например, он, как утверждает издание, убеждал президента Дональда Трампа в том, что вирус не представляет большой опасности.
Президент также недоволен решением Азара уволить директора управления биомедицинских разработок и перспективных исследований, участвовавшего в разработке вакцины от коронавируса, отмечает Politico.
Занять место Азара, по данным СМИ, могут координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма или замминистра здравоохранения Эрик Харган.
Белый дом опроверг сообщения о возможной отставке Азара. «Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от осуществляемого всем правительством ответа на COVID-19», – заявил Bloomberg пресс-секретарь администрации президента.
США остаются на первом месте в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество пациентов с COVID-19 в Соединенных Штатах превышает 930 000 человек, почти 54 000 скончались.