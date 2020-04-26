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СМИ сообщили о планах Трампа уволить министра здравоохранения США

Ведомости

Администрация президента США на фоне пандемии коронавируса рассматривает возможность сменить министра здравоохранения Алекса Азара, сообщают The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники. По данным WSJ, Азар в самом начале эпидемии совершил несколько ошибок, которые впоследствии привели к вспышке COVID-19 в США. Например, он, как утверждает издание, убеждал президента Дональда Трампа в том, что вирус не представляет большой опасности.

Президент также недоволен решением Азара уволить директора управления биомедицинских разработок и перспективных исследований, участвовавшего в разработке вакцины от коронавируса, отмечает Politico.

Занять место Азара, по данным СМИ, могут координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма или замминистра здравоохранения Эрик Харган.

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Белый дом опроверг сообщения о возможной отставке Азара. «Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от осуществляемого всем правительством ответа на COVID-19», – заявил Bloomberg пресс-секретарь администрации президента.

США остаются на первом месте в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество пациентов с COVID-19 в Соединенных Штатах превышает 930 000 человек, почти 54 000 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных