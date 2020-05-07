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СКР задержал Анатолия Быкова по подозрению в заказном убийстве в 1994 году

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Сотрудники Следственного комитета задержали в Красноярске бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации двойного убийства в 1994 г., говорится в сообщении ведомства. Речь идет об убийстве двух жителей Красноярска – Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

По версии следствия, в первой половине 1994 г. у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым на почве личной неприязни. На тот момент Быков возглавлял преступную группировку, а Наумов входил в нее. Наумов считал, что Быков несправедливо распределяет доходы от совместной деятельности. На Быкова после конфликта было совершено покушение – автомобиль, в котором он ехал, подорвали. Быков решил, что покушение организовали Наумов и его знакомый Войтенко. Он поручил входившему в группировку Владимиру Татаренкову убить их. Татаренков совместно с другими членами банды некоторое время следили за Наумовым и Войтенко, 24 июля 1994 г. автомобиль с ними был расстрелян. Исполнителями убийства следствие считает Сергея Бакурова и Владимира Чучкова.

Ранее следствие привлекло к уголовной ответственности Бакурова, приговоренного к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, находящегося в розыске. Вина Татаренкова также была доказана, его приговорили к 13 годам заключения, отмечает СКР.

Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 г., с 1998 по 2000 г. – председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, а с 1994 г. по 2004 г. был акционером этого завода (сейчас входит в UC Rusal).

В 2002 г. Быкова осудили к 6,5 года лишения свободы условно за организацию убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Осужденный признал вину, в 2005 г. судимость была досрочно погашена. В 2009 г. бизнесмен отсудил в ЕСПЧ у России 1000 евро за моральный ущерб и 25 000 евро возмещения судебных издержек. В 2020 г. истекал срок, в соответствии с которым бизнесмен из-за судимости не мог участвовать в выборах.

Ранее по теме: СМИ: в Красноярске задержали экс-депутата заксобрания Анатолия Быкова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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