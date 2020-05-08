Мишустин впервые после госпитализации принял участие в публичном совещании
Премьер Михаил Мишустин, проходящий лечение от COVID-19 в больнице, 8 мая провел по видеосвязи совещание по социально-экономическим вопросам, его транслировал телеканал «Россия 24». На совещании обсуждались также вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Участие премьера в совещании впервые было публично показано после его госпитализации.
Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кабмина. В какой именно больнице находится премьер, пресс-служба не уточнила. В больнице Мишустину организовали для работы кабинет, отметили в пресс-службе.
Накануне Мишустин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. В нем принимали участие его заместитель Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Члены правительства обсуждали очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на ее восстановление после поэтапного снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, отмечается на сайте кабмина.
Мишустина госпитализировали с диагнозом COVID-19 30 апреля. На время болезни премьера его обязанности временно исполняет Белоусов. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ежедневно общается с премьером. По его словам, тот идет на поправку, принимает участие в текущей работе и подготовке решений. Помимо Мишустина коронавирус ранее был выявлен у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.