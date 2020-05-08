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Мишустин впервые после госпитализации принял участие в публичном совещании

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин, проходящий лечение от COVID-19 в больнице, 8 мая провел по видеосвязи совещание по социально-экономическим вопросам, его транслировал телеканал «Россия 24». На совещании обсуждались также вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Участие премьера в совещании впервые было публично показано после его госпитализации.

Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кабмина. В какой именно больнице находится премьер, пресс-служба не уточнила. В больнице Мишустину организовали для работы кабинет, отметили в пресс-службе.

Накануне Мишустин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. В нем принимали участие его заместитель Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Члены правительства обсуждали очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на ее восстановление после поэтапного снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, отмечается на сайте кабмина.

Мишустина госпитализировали с диагнозом COVID-19 30 апреля. На время болезни премьера его обязанности временно исполняет Белоусов. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ежедневно общается с премьером. По его словам, тот идет на поправку, принимает участие в текущей работе и подготовке решений. Помимо Мишустина коронавирус ранее был выявлен у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.

Ранее по теме: Путин заявил, что Мишустин идет на поправку, и передал привет от него

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных