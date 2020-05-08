Мишустин впервые после госпитализации принял участие в публичном совещании

Мишустина госпитализировали с диагнозом COVID-19 30 апреля. На время болезни премьера его обязанности временно исполняет Белоусов. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ежедневно общается с премьером. По его словам, тот идет на поправку, принимает участие в текущей работе и подготовке решений. Помимо Мишустина коронавирус ранее был выявлен у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.