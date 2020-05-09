ТАСС: дело о заказчике убийства Старовойтовой выделили в отдельное производство

По словам собеседника агентства, расследование по делу о заказном убийстве депутата Старовойтовой в 1998 г. продолжается, в этом году оно не завершится, заказчик убийства не установлен. В начале 2020 г. сообщалось, что следствие близко к окончательному итогу. Обвинение в организации убийства в 2019 г. предъявили лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину). Барсуков свою вину не признает. По версии следствия, обвиняемый взялся организовать убийство, чтобы прекратить политическую деятельность Старовойтовой.