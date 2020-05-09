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ТАСС: дело о заказчике убийства Старовойтовой выделили в отдельное производство

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Следственный комитет России выделил уголовное дело в отношении неустановленного заказчика убийства депутата Госдумы второго созыва, сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой в отдельное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в следственных органах.

По словам собеседника агентства, расследование по делу о заказном убийстве депутата Старовойтовой в 1998 г. продолжается, в этом году оно не завершится, заказчик убийства не установлен. В начале 2020 г. сообщалось, что следствие близко к окончательному итогу. Обвинение в организации убийства в 2019 г. предъявили лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину). Барсуков свою вину не признает. По версии следствия, обвиняемый взялся организовать убийство, чтобы прекратить политическую деятельность Старовойтовой.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В 2005 г. суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Юрия Колчина, признав его виновным в организации убийства Старовойтовой. Тогда же был осужден непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин, который получил 23,5 года лишения свободы. Заказчик убийства установлен не был.

Спустя 10 лет по делу об убийстве Старовойтовой был осужден еще один человек – экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Он получил 17 лет колонии строгого режима за соучастие в организации убийства. Глущенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Барсукова. Барсуков отбывает срок по ряду обвинительных приговоров, в том числе и за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). В общей сложности он приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных