Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космические силы разрабатывают ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее, чем все существующие. «Я называю ее супер-пупер-ракетой», — сказал Трамп на церемонии представления нового флага космических сил США. Других подробностей о новой ракете он не привел.
"I call it the super duper missile"— Brian A. Cahn, MD (@brian_cahn) May 15, 2020
Trump explaining how he describes a missile being developed by the Space Force that is travels at a speed 17x faster than current missiles. pic.twitter.com/bFmJj2slIJ
Пентагон отказался отвечать на вопрос журналиста Bloomberg о том, что за ракету Трамп имел ввиду.
США сейчас создают невероятную военную технику невиданного ранее уровня, продолжил президент. «У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются», — добавил он.
У России есть ракеты, которые в пять раз превосходят существующие аналоги по скорости, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5-6 раз, отметил Трамп: «У нас же — в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет». Таким образом, уточнил президент, новая американская ракета будет примерно в три раза быстрее тех, разработкой которых занимаются Россия и Китай.