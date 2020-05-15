Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

У России есть ракеты, которые в пять раз превосходят существующие аналоги по скорости, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5-6 раз, отметил Трамп: «У нас же — в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет». Таким образом, уточнил президент, новая американская ракета будет примерно в три раза быстрее тех, разработкой которых занимаются Россия и Китай.