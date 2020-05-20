Глава Коми высказался против объединения республики с Архангельской областью и НАО

«Считаю, что такая инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах», — заявил Уйба. Он отметил, что статус Коми как республики выше, чем статус области или автономного округа, а сам регион намерен в 2021 г. отметить 100-летний юбилей.