Глава Коми высказался против объединения республики с Архангельской областью и НАО
Врио главы Коми Владимир Уйба назвал «заведомо провальным вариантом» инициативу включить республику в единый регион с Архангельской области и Ненецким автономным округом (НАО) без желания населения. Обращение главы региона опубликовано на странице республики Коми «В контакте». Уйба призвал жителей Коми не считать вопрос объединения с двумя другими регионами решенным, а относиться нему как к «некой гипотезе, которая обсуждается».
«Считаю, что такая инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах», — заявил Уйба. Он отметил, что статус Коми как республики выше, чем статус области или автономного округа, а сам регион намерен в 2021 г. отметить 100-летний юбилей.
В мае врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерениях объединить регионы. Позднее руководитель рабочей группы по слиянию регионов Матвей Чупров заявил, что в рабочей группе предложили включить в объединенный регион еще и Коми. «Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно», — изложил Чупров обоснование этой идеи.