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Глава Коми высказался против объединения республики с Архангельской областью и НАО

Ведомости

Врио главы Коми Владимир Уйба назвал «заведомо провальным вариантом» инициативу включить республику в единый регион с Архангельской области и Ненецким автономным округом (НАО) без желания населения. Обращение главы региона опубликовано на странице республики Коми «В контакте». Уйба призвал жителей Коми не считать вопрос объединения с двумя другими регионами решенным, а относиться нему как к «некой гипотезе, которая обсуждается».

«Считаю, что такая инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах», — заявил Уйба. Он отметил, что статус Коми как республики выше, чем статус области или автономного округа, а сам регион намерен в 2021 г. отметить 100-летний юбилей.

В мае врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерениях объединить регионы. Позднее руководитель рабочей группы по слиянию регионов Матвей Чупров заявил, что в рабочей группе предложили включить в объединенный регион еще и Коми. «Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно», — изложил Чупров обоснование этой идеи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных