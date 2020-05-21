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Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи

Ведомости

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что Лимаренко выразил недоверие главе Охинского городского округа Сергею Гусеву и направил в районный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий. В пресс-службе отметили, что в областное правительство постоянно поступают «непрерывные претензии от жителей Охинского района к мэру города». Местные жители требуют от губернатора «принять незамедлительные меры по выражению недоверия к главе района».

В вину ему ставятся «неграмотные управленческие решения, неисполнение социальных программ, ухудшение экологической ситуации в районе, отток населения из перспективного нефтедобывающего района». В конце 2019 г. районные активисты собрали около тысячи подписей под обращением к губернатору, в котором требовали досрочно прекратить его полномочия. Среди проблемных мест муниципалитета в сообщении называются расселение аварийных домов, пострадавших во время Нефтегорского землетрясения 1995 г., ветхое состояние коммунальной инфраструктуры нефтяной столицы острова и другие. В сообщении пресс-службы указывается, что прокуратура Сахалинской области ранее установила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Гусевым. Он не задекларировал сведения о принадлежащем ему недвижимом имуществе и нескольких счетах с крупными денежными суммами.

Накануне против Гусева были возбуждены административные дела о незаконной охоте на уток. Представители местного лесничества обнаружили в лодке мэра 12 гусей и уток, в то время, как охота на них сейчас запрещена. Глава района и еще один местный житель вели браконьерскую охоту в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа. Ранее за нарушения Гусева лишили охотничьего билета, в этом году он восстановил свои права на охоту.

Охинский район с административным центром Оха (сейчас единый городской округ) считается пионером нефтедобычи в регионе. Оха даже получила название «нефтяной столицы» островного региона, поскольку здесь находятся основные мощности «Роснефти» и ее дочерних предприятий. Население городского округа — более 20 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных