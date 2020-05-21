Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи

В вину ему ставятся «неграмотные управленческие решения, неисполнение социальных программ, ухудшение экологической ситуации в районе, отток населения из перспективного нефтедобывающего района». В конце 2019 г. районные активисты собрали около тысячи подписей под обращением к губернатору, в котором требовали досрочно прекратить его полномочия. Среди проблемных мест муниципалитета в сообщении называются расселение аварийных домов, пострадавших во время Нефтегорского землетрясения 1995 г., ветхое состояние коммунальной инфраструктуры нефтяной столицы острова и другие. В сообщении пресс-службы указывается, что прокуратура Сахалинской области ранее установила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Гусевым. Он не задекларировал сведения о принадлежащем ему недвижимом имуществе и нескольких счетах с крупными денежными суммами.