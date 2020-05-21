Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что Лимаренко выразил недоверие главе Охинского городского округа Сергею Гусеву и направил в районный суд заявление о досрочном прекращении его должностных полномочий. В пресс-службе отметили, что в областное правительство постоянно поступают «непрерывные претензии от жителей Охинского района к мэру города». Местные жители требуют от губернатора «принять незамедлительные меры по выражению недоверия к главе района».
В вину ему ставятся «неграмотные управленческие решения, неисполнение социальных программ, ухудшение экологической ситуации в районе, отток населения из перспективного нефтедобывающего района». В конце 2019 г. районные активисты собрали около тысячи подписей под обращением к губернатору, в котором требовали досрочно прекратить его полномочия. Среди проблемных мест муниципалитета в сообщении называются расселение аварийных домов, пострадавших во время Нефтегорского землетрясения 1995 г., ветхое состояние коммунальной инфраструктуры нефтяной столицы острова и другие. В сообщении пресс-службы указывается, что прокуратура Сахалинской области ранее установила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Гусевым. Он не задекларировал сведения о принадлежащем ему недвижимом имуществе и нескольких счетах с крупными денежными суммами.
Накануне против Гусева были возбуждены административные дела о незаконной охоте на уток. Представители местного лесничества обнаружили в лодке мэра 12 гусей и уток, в то время, как охота на них сейчас запрещена. Глава района и еще один местный житель вели браконьерскую охоту в районе залива Байкал на территории Охинского городского округа. Ранее за нарушения Гусева лишили охотничьего билета, в этом году он восстановил свои права на охоту.
Охинский район с административным центром Оха (сейчас единый городской округ) считается пионером нефтедобычи в регионе. Оха даже получила название «нефтяной столицы» островного региона, поскольку здесь находятся основные мощности «Роснефти» и ее дочерних предприятий. Население городского округа — более 20 тыс. человек.