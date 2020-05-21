Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Единая база данных будет содержать сведения о каждом россиянине — ФИО, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН. Вести регистр и отвечать за защиту данных будет Федеральная налоговая служба, используя свои данные и данные Минобороны, МВД, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Закон планируется ввести в действие с 1 января 2020 г., переходный период предусмотрен до конца 2025 г.