Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Единая база данных будет содержать сведения о каждом россиянине — ФИО, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН. Вести регистр и отвечать за защиту данных будет Федеральная налоговая служба, используя свои данные и данные Минобороны, МВД, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Закон планируется ввести в действие с 1 января 2020 г., переходный период предусмотрен до конца 2025 г.
Авторы закона отмечают, что единый регистр данных россиян позволит лучше бороться с правонарушениями и мошенничеством при уплате налогов и получении социальной поддержки, а также повысит собираемость платежей в бюджеты всех уровней.