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Испания в июле начнет принимать иностранных туристов

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Испания с июля начнет принимать иностранных туристов, объявил премьер страны Педро Санчес. Он посоветовал людям, которые собираются поехать в Испанию, начать планировать свою поездку уже сейчас. Премьер также призвал самих испанцев готовиться к путешествиям по стране. «Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле», ‒ приводит слова Санчеса El Pais.

Премьер не уточнил, со всеми ли странами Испания возобновит авиасообщение с июля и какие именно меры будут приняты, чтобы избежать повторной вспышки коронавируса. Подробности, по его словам, объявят профильные министры.

Испания ежегодно принимает более 80 млн туристов со всего мира.

Санчес также сообщил, что прерванный из-за коронавируса национальный чемпионат по футболу возобновится с 8 июня.

Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. Там выявлено более 234 000 случаев заболевания, свыше 28 000 человек умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных