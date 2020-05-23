Испания в июле начнет принимать иностранных туристов
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов, объявил премьер страны Педро Санчес. Он посоветовал людям, которые собираются поехать в Испанию, начать планировать свою поездку уже сейчас. Премьер также призвал самих испанцев готовиться к путешествиям по стране. «Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле», ‒ приводит слова Санчеса El Pais.
Премьер не уточнил, со всеми ли странами Испания возобновит авиасообщение с июля и какие именно меры будут приняты, чтобы избежать повторной вспышки коронавируса. Подробности, по его словам, объявят профильные министры.
Испания ежегодно принимает более 80 млн туристов со всего мира.
Санчес также сообщил, что прерванный из-за коронавируса национальный чемпионат по футболу возобновится с 8 июня.
Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. Там выявлено более 234 000 случаев заболевания, свыше 28 000 человек умерли.