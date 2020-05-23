Испания в июле начнет принимать иностранных туристов

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов, объявил премьер страны Педро Санчес. Он посоветовал людям, которые собираются поехать в Испанию, начать планировать свою поездку уже сейчас. Премьер также призвал самих испанцев готовиться к путешествиям по стране. «Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле», ‒ приводит слова Санчеса El Pais.