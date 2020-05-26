«Коммерсантъ»: низкий рейтинг ЕР позволит и.о. самовыдвигаться в губернаторы
Способ выдвижения исполняющих обязанности губернаторов на выборы глав регионов в сентябре 2020 г. будет определяться по рейтингу партии «Единая Россия» (ЕР) на конкретной территории. При этом в Кремле учтут позиции председателя ЕР Дмитрия Медведева, призывавшего «не прятаться» от партии, но не станут рисковать избранием тех, кого Владимир Путин назначил и.о., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в администрации президента России.
Собеседники газеты отмечают, что процедура выдвижения обсуждается в отношении трех и.о. — Владимира Солодова на Камчатке, Владимира Уйбы в Коми и Игоря Кобзева в Иркутской области. Все трое назначены на свои посты после вынужденных отставок своих предшественников. Окончательные решения о способе выдвижения — от «Единой России» или самостоятельно — пока не приняты, говорят источники в администрации президента. Такое решение будет зависеть от замеров рейтинга партии в этих регионах во второй половине июня, говорит собеседник, близкий к администрации Путина. Источник в центральном исполнительном комитете ЕР отмечает, что назначение выборов состоится не позднее 14 июня, только после него появится определенность в вопросах само- или партийного выдвижения и.о. губернаторов.
Поправки, которые предусматривают возможность самовыдвижения в губернаторы, приняли в этом году все региональные парламенты. В Чувашии и Пермском крае кандидаты в губернаторы — не из «Единой России»: Олег Николаев входит в центральный совет «Справедливой России», Дмитрий Махонин возглавлял пермский партсписок «Яблока» на думских выборах 2016 г. Их выдвижение от ЕР в администрации президента не обсуждается. Врио архангельского губернатора Александр Цыбульский , уже публично заявил о партийном выдвижении, он возглавлял список ЕР на выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа, главой которого был с осени 2017 г.
По мнению политолога Александра Пожалова, Кобзев и Солодов ранее не участвовали в публичной политике и, вероятней всего, пойдут самовыдвиженцами, в их регионах у ЕР низкие рейтинги. В Коми, отмечает он, губернаторская кампания пройдет одновременно с выборами в региональный парламент и муниципальными выборами. Руководство ЕР «наверняка захочет, чтобы неплохо зашедший в регион губернатор Уйба помог партии», прогнозирует собеседник. В 2019 г. шесть из 16 кандидатов, поддержанных ЕР, баллотировались в губернаторы как самовыдвиженцы, по итогам выборов председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами призвал отказаться от такой практики. По данным опроса ВЦИОМ на 17 мая, рейтинг ЕР составлял 33,8%.