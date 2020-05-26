«Коммерсантъ»: низкий рейтинг ЕР позволит и.о. самовыдвигаться в губернаторы

Собеседники газеты отмечают, что процедура выдвижения обсуждается в отношении трех и.о. — Владимира Солодова на Камчатке, Владимира Уйбы в Коми и Игоря Кобзева в Иркутской области. Все трое назначены на свои посты после вынужденных отставок своих предшественников. Окончательные решения о способе выдвижения — от «Единой России» или самостоятельно — пока не приняты, говорят источники в администрации президента. Такое решение будет зависеть от замеров рейтинга партии в этих регионах во второй половине июня, говорит собеседник, близкий к администрации Путина. Источник в центральном исполнительном комитете ЕР отмечает, что назначение выборов состоится не позднее 14 июня, только после него появится определенность в вопросах само- или партийного выдвижения и.о. губернаторов.