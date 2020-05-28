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В ЕС одобрили санкции против подозреваемого в атаке на бундестаг россиянина

Ведомости

В Брюсселе поддержали использование разработанного в Евросоюзе механизма, который позволяет отвечать санкциями на кибератаки, против ответственных за хакерскую атаку на бундестаг весной 2015 г., сообщил статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер российскому послу в Берлине Сергею Нечаеву. Среди тех, кто может оказаться под новыми санкциями, Бергер назвал россиянина Дмитрия Бадина, сообщает пресс-служба ведомства.

Статс-секретарь МИД Германии сообщил, что прокуратура страны 5 мая 2020 г. выдала ордер на арест Бадина. Основанием для ордера стало подозрение Бадина в участии в разведывательной деятельности против ФРГ «в интересах спецслужбы иностранного государства». Немецкие власти считают, что Бадин был членом группы АРТ28. «Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент атаки», – говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Правительство ФРГ также оценивает дело о кибератаке на бундестаг на фоне продолжающегося расследования убийства в Тиргартене, сказал Бергер.

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23 августа 2019 г. в берлинском парке Малый Тиргартен был обнаружен застреленным мужчина с паспортом на имя гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили. Убитым оказался грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.

Дмитрий Бадин разыскивается еще и ФБР как один из семи россиян, обвиненных в июле 2018 г. минюстом США во взломе почты национального комитета демократической партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных