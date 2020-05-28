В ЕС одобрили санкции против подозреваемого в атаке на бундестаг россиянина

23 августа 2019 г. в берлинском парке Малый Тиргартен был обнаружен застреленным мужчина с паспортом на имя гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили. Убитым оказался грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.