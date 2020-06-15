Ученого из Петербурга обвинили в продаже секретных данных Китаю

По словам Павлова, следствие считает, что эти материалы Митько собирал с марта 2017 по март 2018 гг. Какие именно секретные материалы передал ученый, в материалах следствия не уточняется. Речь идет о документе, который нашли в его багаже при вылете в Китай. Он действительно касался характеристик подводных лодок, но Митько утверждает, что взял эти данные из открытых источников для использования на лекциях. Ученый вину в госизмене не признает.