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Ученого из Петербурга обвинили в продаже секретных данных Китаю

Ведомости

В Петербурге 78-летнему ученому, президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), рассказал «Интерфаксу» его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Ранее о деле Митько не сообщалось, при этом Дзержинский районный суд Петербурга отправил его под домашний арест еще в феврале 2020 г. Дело расследует петербургское управление ФСБ.

Валерий Митько

Председатель Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности Российской академии естественных наук. Он капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 гг. служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 г. , после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях. С 2016 г. преподает в Даляньском морском университете в Китае в качестве приглашенного профессора

Ученого обвиняют в передаче материалов, составляющих гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай. Следствие считает, что ученый передавал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок, рассказал источник «Интерфакса». По версии ФСБ, китайские спецслужбы просили Митько собирать данные о способах и методах обнаружения подводных лодок, он якобы согласился на это в обмен на денежное вознаграждение, пишет «Медуза».

По словам Павлова, следствие считает, что эти материалы Митько собирал с марта 2017 по март 2018 гг. Какие именно секретные материалы передал ученый, в материалах следствия не уточняется. Речь идет о документе, который нашли в его багаже при вылете в Китай. Он действительно касался характеристик подводных лодок, но Митько утверждает, что взял эти данные из открытых источников для использования на лекциях. Ученый вину в госизмене не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных