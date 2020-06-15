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Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем

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Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с сооснователем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию. Дебаты пройдут сегодня, 15 июня, в 17.00 мск на ютьюб-канале бывшего журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки. Он также выступит модератором дискуссии.

Кац вызвал Навального на дебаты 13 июня. Сначала политик отказался, объяснив это тем, что не видит смысла обсуждать «чем один вариант [тактики оппозиции на голосовании] лучше другого». Поводом все-таки принять участие в дебатах стал твит Каца, где он сообщил, что в результате всенародного голосования «несомненно, много людей заразится [коронавирусом] и даже умрет».

И Кац и Навальный выступают против поправок. Однако Навальный убежден, что поправки уже приняты, а власти нужна явка, чтобы сделать процесс их одобрения легитимным. Кац, в свою очередь, выступает за объединение оппозиции для голосования против.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных