Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с сооснователем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию. Дебаты пройдут сегодня, 15 июня, в 17.00 мск на ютьюб-канале бывшего журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки. Он также выступит модератором дискуссии.
Друзья, я ознакомился с этим твитом Максима Каца @max_katz Не хочу, чтобы оппозиция выглядела так же чудовищно, как власть, в своём цинизме. Поэтому решил, что стоит подискутировать. @michaelnacke сможешь, пожалуйста, включить нас в свой эфир часов в 17 и модерировать разговор? pic.twitter.com/9OFAzvNolX— Alexey Navalny (@navalny) June 15, 2020
Кац вызвал Навального на дебаты 13 июня. Сначала политик отказался, объяснив это тем, что не видит смысла обсуждать «чем один вариант [тактики оппозиции на голосовании] лучше другого». Поводом все-таки принять участие в дебатах стал твит Каца, где он сообщил, что в результате всенародного голосования «несомненно, много людей заразится [коронавирусом] и даже умрет».
И Кац и Навальный выступают против поправок. Однако Навальный убежден, что поправки уже приняты, а власти нужна явка, чтобы сделать процесс их одобрения легитимным. Кац, в свою очередь, выступает за объединение оппозиции для голосования против.