Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем

Кац вызвал Навального на дебаты 13 июня. Сначала политик отказался, объяснив это тем, что не видит смысла обсуждать «чем один вариант [тактики оппозиции на голосовании] лучше другого». Поводом все-таки принять участие в дебатах стал твит Каца, где он сообщил, что в результате всенародного голосования «несомненно, много людей заразится [коронавирусом] и даже умрет».