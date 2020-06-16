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Генштаб армии КНДР планирует вернуть войска в демилитаризованную зону

Ведомости

Генеральный штаб Корейской народной армии заявил о намерении вернуть воинские подразделения в зону, которая были освобождена от военного присутствия по соглашениями между Северной и Южной Кореями. Заявление генштаба опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В нем говорится, что меры по возвращению армейских подразделений «в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом» понадобятся, чтобы «превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга». В заявлении генштаба армии указывается, что «отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже». «Мы полностью готовы обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства», — заявил генштаб. Сообщается также о подготовке «планов действий вооруженных сил» для согласования с Центральным военным комитетом Трудовой партии Кореи.

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, направленных против высшего руководства КНДР. Она расценивает эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В постоянном межкорейском офисе связи были отключены линии связи, в том числе — канал связи между военными Севера и Юга, а также горячая линия руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея. В субботу, 13 июня, первая заместительница заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, заявила, что Пхеньян готов сделать «следующий шаг» на пути разрыва отношений со своим южным соседом. По ее словам, принятие решений о дальнейших действиях в отношении Республики Корея «будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии». В воскресенье, 14 июня совет Национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с угрозами КНДР, а в понедельник, 15 июня северокорейские власти предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны «акта возмездия» за листовки.

В сентябре 2018 г. лидеры обеих стран Корейского полуострова подписали соглашение о выводе военнослужащих из демилитаризованной зоны. Оно также предусматривало разоружение военнослужащих в пограничном пункте Пханмунджом и сокращение числа наблюдательных постов. Де-юре обе Кореи остаются в состоянии войны, потому что Корейская война 1950–1953 гг. закончилась перемирием, а не мирным договором между двумя странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных