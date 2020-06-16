Генштаб армии КНДР планирует вернуть войска в демилитаризованную зону

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, направленных против высшего руководства КНДР. Она расценивает эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В постоянном межкорейском офисе связи были отключены линии связи, в том числе — канал связи между военными Севера и Юга, а также горячая линия руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея. В субботу, 13 июня, первая заместительница заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, заявила, что Пхеньян готов сделать «следующий шаг» на пути разрыва отношений со своим южным соседом. По ее словам, принятие решений о дальнейших действиях в отношении Республики Корея «будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии». В воскресенье, 14 июня совет Национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с угрозами КНДР, а в понедельник, 15 июня северокорейские власти предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны «акта возмездия» за листовки.