«Интерфакс» узнал дату обращения Путина к россиянам по поводу Конституции
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию, назначенным на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным одного из собеседников агентства, очередное обращение президента состоится 29 или 30 июня.
«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию», – сказал другой собеседник, отметив, что это произойдет в один из дней после парада Победы 24 июня. Тему поправок в Конституцию Путин также затронет в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который покажут 22 июня, уточнили источники агентства.
О планах президента лично участвовать в информировании россиян о поправках ранее сообщали источники «Ведомостей». «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения», – говорил человек, близкий к администрации.
Путин инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта президентский законопроект приняли в Госдуме и Совете Федерации. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции.
Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 1 июня он объявил, что голосование пройдет 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования.