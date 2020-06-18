«Интерфакс» узнал дату обращения Путина к россиянам по поводу Конституции

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию», – сказал другой собеседник, отметив, что это произойдет в один из дней после парада Победы 24 июня. Тему поправок в Конституцию Путин также затронет в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который покажут 22 июня, уточнили источники агентства.