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«Интерфакс» узнал дату обращения Путина к россиянам по поводу Конституции

Ведомости

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию, назначенным на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным одного из собеседников агентства, очередное обращение президента состоится 29 или 30 июня.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию», – сказал другой собеседник, отметив, что это произойдет в один из дней после парада Победы 24 июня. Тему поправок в Конституцию Путин также затронет в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который покажут 22 июня, уточнили источники агентства.

О планах президента лично участвовать в информировании россиян о поправках ранее сообщали источники «Ведомостей». «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения», – говорил человек, близкий к администрации.

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Наряду с парадом Победы одним из ключевых событий перед голосованием станет День медика

Путин инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта президентский законопроект приняли в Госдуме и Совете Федерации. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции.

Общероссийское голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля, но 25 марта президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 1 июня он объявил, что голосование пройдет 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных