Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования

«В этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там (в публикации Баева – «Ведомости») речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт, что является абсолютной чушью», – сказал Песков. Он добавил, что говоря о таких важных событиях, как борьба с коронавирусом или подготовка к голосованию, представителям СМИ необходимо иметь «особое чувство ответственности».