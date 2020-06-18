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Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.

«В этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там (в публикации Баева – «Ведомости») речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт, что является абсолютной чушью», – сказал Песков. Он добавил, что говоря о таких важных событиях, как борьба с коронавирусом или подготовка к голосованию, представителям СМИ необходимо иметь «особое чувство ответственности».

В ночь на 18 июня сотрудники полиции взяли объяснение с корреспондента «Дождя» Антона Баева, выпустившего репортаж о схеме получения одним человеком десятков новых сим-карт для регистрации на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию по персональным данным московских пенсионеров. Юрист телеканала уточнил, что полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), но никакого уголовного дела пока возбуждено не было.

Ранее по теме: К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

17 июня МВД сообщило о начале проверки информации о создании поддельных аккаунтов, уточнив, что с просьбой провести проверку в полицию обратился Мосгоризбирком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных