Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
«В этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там (в публикации Баева – «Ведомости») речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт, что является абсолютной чушью», – сказал Песков. Он добавил, что говоря о таких важных событиях, как борьба с коронавирусом или подготовка к голосованию, представителям СМИ необходимо иметь «особое чувство ответственности».
В ночь на 18 июня сотрудники полиции взяли объяснение с корреспондента «Дождя» Антона Баева, выпустившего репортаж о схеме получения одним человеком десятков новых сим-карт для регистрации на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию по персональным данным московских пенсионеров. Юрист телеканала уточнил, что полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), но никакого уголовного дела пока возбуждено не было.
17 июня МВД сообщило о начале проверки информации о создании поддельных аккаунтов, уточнив, что с просьбой провести проверку в полицию обратился Мосгоризбирком.