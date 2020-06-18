Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине

Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве «российскому гражданину» Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.). По версии следствия, «государственные органы центрального правительства России дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии» Торнике К. (Речь идет о Зелимхане Хангошвили, впоследствии он получил паспорт на имя Торнике Кавтарашвили.) Причина заключалась в том, что мужчина во время войны в Чечне в 2000–2004 гг. воевал на стороне сепаратистов, говорится в сообщении.