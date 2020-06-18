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Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине

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Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД страны из-за убийства гражданина Грузии в Берлине в 2019 г., пишет Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на министра иностранных дел Хайко Мааса. По его словам, дипломату выражена однозначная позиция Берлина по этому делу и немецкая сторона «оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом деле».

Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве «российскому гражданину» Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.). По версии следствия, «государственные органы центрального правительства России дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии» Торнике К. (Речь идет о Зелимхане Хангошвили, впоследствии он получил паспорт на имя Торнике Кавтарашвили.) Причина заключалась в том, что мужчина во время войны в Чечне в 2000–2004 гг. воевал на стороне сепаратистов, говорится в сообщении.

МИД Германии в начале декабря выслал из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. Они были объявлены персонами нон грата из-за подозрений в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии и неоказания надлежащий помощи в расследовании. 

Ранее по теме: Россия вышлет двух немецких дипломатов

Хангошвили застрелили 23 августа 2019 г. в Берлине. Подозреваемый в его убийстве был задержан в тот же день, но вину не признал. Во время второй чеченской кампании Хангошвили воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных