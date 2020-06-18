Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД страны из-за убийства гражданина Грузии в Берлине в 2019 г., пишет Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на министра иностранных дел Хайко Мааса. По его словам, дипломату выражена однозначная позиция Берлина по этому делу и немецкая сторона «оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом деле».
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве «российскому гражданину» Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.). По версии следствия, «государственные органы центрального правительства России дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии» Торнике К. (Речь идет о Зелимхане Хангошвили, впоследствии он получил паспорт на имя Торнике Кавтарашвили.) Причина заключалась в том, что мужчина во время войны в Чечне в 2000–2004 гг. воевал на стороне сепаратистов, говорится в сообщении.
МИД Германии в начале декабря выслал из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. Они были объявлены персонами нон грата из-за подозрений в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии и неоказания надлежащий помощи в расследовании.
Хангошвили застрелили 23 августа 2019 г. в Берлине. Подозреваемый в его убийстве был задержан в тот же день, но вину не признал. Во время второй чеченской кампании Хангошвили воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.