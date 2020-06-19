Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»
Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, передает Интерфакс.
Сотрудники Центра «Э» позвонили в редакцию и вызвали корреспондента. Вместе с ним на Петровку поехал юрист «Дождя», уточняет Дзядко.
Репортаж вышел на «Дожде» 17 июня. В нем Баев рассказал, что получил доступ к базе данных для создания аккаунтов на сайте mos.ru. По схеме один человек получал десятки новых сим-карт, которые затем активировались по персональным данным московских пенсионеров для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. По данным «Дождя», за одну регистрацию платят 75 руб., за голос в поддержку поправок ‒ еще 50 руб. Данные журналист получил от организаторов раздачи сим-карт. После выхода в эфир этого репортажа Мосгоризбирком пожаловался в полицию на корреспондента. Полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
18 июня ночью сотрудники полиции приехали в редакцию для того, чтобы Баев уехал с ними. Приехавший на место юрист телеканала уговорил правоохранителей опросить журналиста на месте.