Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»

Репортаж вышел на «Дожде» 17 июня. В нем Баев рассказал, что получил доступ к базе данных для создания аккаунтов на сайте mos.ru. По схеме один человек получал десятки новых сим-карт, которые затем активировались по персональным данным московских пенсионеров для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. По данным «Дождя», за одну регистрацию платят 75 руб., за голос в поддержку поправок ‒ еще 50 руб. Данные журналист получил от организаторов раздачи сим-карт. После выхода в эфир этого репортажа Мосгоризбирком пожаловался в полицию на корреспондента. Полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).