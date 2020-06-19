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Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»

Ведомости

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, передает Интерфакс.

Сотрудники Центра «Э» позвонили в редакцию и вызвали корреспондента. Вместе с ним на Петровку поехал юрист «Дождя», уточняет Дзядко.

Репортаж вышел на «Дожде» 17 июня. В нем Баев рассказал, что получил доступ к базе данных для создания аккаунтов на сайте mos.ru. По схеме один человек получал десятки новых сим-карт, которые затем активировались по персональным данным московских пенсионеров для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. По данным «Дождя», за одну регистрацию платят 75 руб., за голос в поддержку поправок ‒ еще 50 руб. Данные журналист получил от организаторов раздачи сим-карт. После выхода в эфир этого репортажа Мосгоризбирком пожаловался в полицию на корреспондента. Полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

18 июня ночью сотрудники полиции приехали в редакцию для того, чтобы Баев уехал с ними. Приехавший на место юрист телеканала уговорил правоохранителей опросить журналиста на месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных