Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев

Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что это соглашение будет иметь позитивное значение для граждан третьих стран, посещающих Россию и Белоруссию. «Думаю, это будет очень хорошо воспринято, и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», — добавил министр.