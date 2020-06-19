Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС. Это означает, что Россия теперь будет пускать через российско-белорусскую границу иностранцев с визами Белоруссии, и наоборот.
Соглашение планировалось подписать еще в декабре 2018 г., но Белоруссия к этому времени не успела завершить все необходимые внутригосударственные процедуры.
Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что это соглашение будет иметь позитивное значение для граждан третьих стран, посещающих Россию и Белоруссию. «Думаю, это будет очень хорошо воспринято, и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», — добавил министр.