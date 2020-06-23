Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с обращением к нации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трансляция обращения состоится около 15.00 мск.
Путин будет говорить «о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», отметил пресс-секретарь.
Ранее Путин несколько раз выступал с телеобращениями, посвященными борьбе с распространением коронавируса в России. В своих обращениях он вводил, продлевал и завершал период нерабочих дней, а также объявлял меры поддержки населению и бизнесу.