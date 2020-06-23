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Путин выступит с обращением к россиянам

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Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с обращением к нации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трансляция обращения состоится около 15.00 мск.

Путин будет говорить «о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», отметил пресс-секретарь.

Ранее Путин несколько раз выступал с телеобращениями, посвященными борьбе с распространением коронавируса в России. В своих обращениях он вводил, продлевал и завершал период нерабочих дней, а также объявлял меры поддержки населению и бизнесу.

Ранее по теме: Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных