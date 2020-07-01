На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». Они легли на брусчатке, изобразив своими телами это число.
В акции участвовали муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.
1 июля в стране проходит голосование по поправкам к Конституции. Одна из поправок дает право действующему президенту Владимиру Путину избраться в пятый раз и остаться у власти до 2036 г.
Видео с акции «2036»— Дождь (@tvrain) July 1, 2020
Дождь / Мария Борзунова pic.twitter.com/9NScIQhzue
Акция «2036» – реплика акции российской арт-группы Э.Т.И., которые в 1991 г. своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем матерное слово из трех букв. Это был протест против закона «О нравственности», который запрещал ругаться матом в общественных местах и вводил наказание за это 15 суток ареста.