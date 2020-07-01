На Красной площади задержали активистов

Акция «2036» – реплика акции российской арт-группы Э.Т.И., которые в 1991 г. своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем матерное слово из трех букв. Это был протест против закона «О нравственности», который запрещал ругаться матом в общественных местах и вводил наказание за это 15 суток ареста.