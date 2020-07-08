Посольство США назвало аресты журналистов кампанией против свободы прессы

Сам журналист заявил в суде, что вину не признает. В ходе предварительных слушаний следствие заявило ходатайство об отводе адвоката Дмитрия Катчева, соглашение с которым было заключено Сафроновым еще до задержания. Суд отклонил это ходатайство, но в то же время, несмотря на возражения адвоката Ивана Павлова об отсутствии в деле секретных материалов, согласился с тем, чтобы провести слушания в закрытом режиме. Прокурор заявил, что речь идет о тайне следствия. Суд арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября. Сафронов свою вину отрицает. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.