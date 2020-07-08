Посольство США назвало аресты журналистов кампанией против свободы прессы
Посольство США в России считает, что аресты журналистов в стране очень похожи на кампанию против свободы прессы. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс, отметив в посте МИД России. С аккаунта министерства ее пост прокомментировали рекомендацией «заняться своими делами».
В Москве 7 июля прошла онлайн-конференция «Мир глазами СМИ в 2020 г.», Росс в своем посте написала, что более актуальной темой была бы «Россия глазами СМИ в 2020-м». «Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов — это начинает напоминать скоординированную кампанию против свободы прессы», — заключила Росс. «Занимайтесь своим делом», — ответил на отметку в ее посте МИД России. Ранее во вторник, 7 июля суд арестовал на два месяца бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» на два месяца.
Оперативники ФСБ задержали советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова утром 7 июля в Москве около своего дома. Позднее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации» и его подозревают в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса, до 20 лет лишения свободы). К вечеру в Лефортовский суд поступило ходатайство следователя ФСБ Александра Чабана об аресте Сафронова на два месяца, которое было удовлетворено. Одновременно по этому же делу в ФСБ была допрошена как свидетель главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, работавшая вместе с Сафроновым в «Коммерсанте».
Сам журналист заявил в суде, что вину не признает. В ходе предварительных слушаний следствие заявило ходатайство об отводе адвоката Дмитрия Катчева, соглашение с которым было заключено Сафроновым еще до задержания. Суд отклонил это ходатайство, но в то же время, несмотря на возражения адвоката Ивана Павлова об отсутствии в деле секретных материалов, согласился с тем, чтобы провести слушания в закрытом режиме. Прокурор заявил, что речь идет о тайне следствия. Суд арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября. Сафронов свою вину отрицает. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.