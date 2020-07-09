Полиция ищет пропавшего без вести мэра Сеула
Мэр южнокорейского Сеула Пак Вонсун пропал без вести, его дочь не видела его с 17.17 по местному времени (11.17 мск), передает Reuters заявление городской полиции. Перед исчезновением Вонсун отменил встречу, назначенную на четверг, сообщает агентство по сведениям местных изданий.
Вонсун покинул свою резиденцию около 10.40 по местному времени. Телефон Вонсуна последний раз появлялся в сети в городском районе Сонгбукдон — в нем, в частности, расположены резиденции послов Китая, Австралии и Канады. Полиция ищет мэра в окрестностях Сонгбукдона. Вонсун не пришел на работу из-за проблем со здоровьем, заявили агентству Yonhap в городской администрации.
Пак Вонсун занимает пост мэра Сеула с 2011 г. Ранее агентство Yonhap сообщало, что Вонсун перед исчезновением оставил своей дочери голосовое сообщение, «похожее на завещание».