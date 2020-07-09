Полиция ищет пропавшего без вести мэра Сеула

Вонсун покинул свою резиденцию около 10.40 по местному времени. Телефон Вонсуна последний раз появлялся в сети в городском районе Сонгбукдон — в нем, в частности, расположены резиденции послов Китая, Австралии и Канады. Полиция ищет мэра в окрестностях Сонгбукдона. Вонсун не пришел на работу из-за проблем со здоровьем, заявили агентству Yonhap в городской администрации.