Суд постановил передать прокурору налоговые декларации Трампа
Верховный суд США постановил передать прокурорам налоговые декларации президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times. Конгресс «пока что» не получит доступа к ним, решили судьи. Оба вердикта поддержали семь верховных судей, против раскрытия информации высказались двое.
Право изъять декларации, проведенные через частную организацию Трампа, суд дал прокурору округа Манхэттен Сайрусу Вэнсу-мл. Прокурор расследует возможное сокрытие платежей порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, утверждавших, что у них была интимная связь с Трампом. Дело о декларациях Трампа — «политическое преследование», написал сам Трамп в Twitter после решения Верховного суда. Президент сказал, что теперь ему придется «сражаться с политически коррумпированным Нью-Йорком», что «нечестно» по отношению к его администрации и президенству.
Трамп — первый президент США после Ричарда Никсона, который отказался публиковать сведения своих налоговых деклараций. Защита Трампа утверждала, что он как действующий президент обладает иммунитетом на расследования и уголовные преследования. Декларации Трампа не нужны Конгрессу, так как они не нужны для законотворческого процесса, считают представляющие Трампа юристы.