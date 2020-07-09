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Суд постановил передать прокурору налоговые декларации Трампа

Ведомости

Верховный суд США постановил передать прокурорам налоговые декларации президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times. Конгресс «пока что» не получит доступа к ним, решили судьи. Оба вердикта поддержали семь верховных судей, против раскрытия информации высказались двое.

Право изъять декларации, проведенные через частную организацию Трампа, суд дал прокурору округа Манхэттен Сайрусу Вэнсу-мл. Прокурор расследует возможное сокрытие платежей порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, утверждавших, что у них была интимная связь с Трампом. Дело о декларациях Трампа — «политическое преследование», написал сам Трамп в Twitter после решения Верховного суда. Президент сказал, что теперь ему придется «сражаться с политически коррумпированным Нью-Йорком», что «нечестно» по отношению к его администрации и президенству.

Трамп — первый президент США после Ричарда Никсона, который отказался публиковать сведения своих налоговых деклараций. Защита Трампа утверждала, что он как действующий президент обладает иммунитетом на расследования и уголовные преследования. Декларации Трампа не нужны Конгрессу, так как они не нужны для законотворческого процесса, считают представляющие Трампа юристы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных