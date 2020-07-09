Суд постановил передать прокурору налоговые декларации Трампа

Право изъять декларации, проведенные через частную организацию Трампа, суд дал прокурору округа Манхэттен Сайрусу Вэнсу-мл. Прокурор расследует возможное сокрытие платежей порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, утверждавших, что у них была интимная связь с Трампом. Дело о декларациях Трампа — «политическое преследование», написал сам Трамп в Twitter после решения Верховного суда. Президент сказал, что теперь ему придется «сражаться с политически коррумпированным Нью-Йорком», что «нечестно» по отношению к его администрации и президенству.