СМИ сообщили о смерти мэра Сеула
Мэр южнокорейского Сеула Пак Вонсун найден мертвым на севере города, передает агентство Yonhap заявление полиции, информацию подтверждает Associated Press.
Вонсун отменил запланированное на 9 июля совещание, после этого он перестал выходить на связь. Сигнал его телефона последний раз был отмечен в Сонгбукдоне, районе Сеула с резиденциями послов Китая, Австралии и Канады. Вонсун перед исчезновением оставил своей дочери голосовое сообщение, «похожее на завещание», сообщало Yonhap.
Пак Вонсун занимает пост мэра Сеула с 2011 г. Reuters называло его вероятным кандидатом в президенты на выборах 2022 г. За день до исчезновения мэра бывшая секретарша Вонсуна подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны мэра, также она сообщила о том, что тот прикасался к ней, сообщает Korea Herald.