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СМИ сообщили о смерти мэра Сеула

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Мэр южнокорейского Сеула Пак Вонсун найден мертвым на севере города, передает агентство Yonhap заявление полиции, информацию подтверждает Associated Press.

Вонсун отменил запланированное на 9 июля совещание, после этого он перестал выходить на связь. Сигнал его телефона последний раз был отмечен в Сонгбукдоне, районе Сеула с резиденциями послов Китая, Австралии и Канады. Вонсун перед исчезновением оставил своей дочери голосовое сообщение, «похожее на завещание», сообщало Yonhap.

Пак Вонсун занимает пост мэра Сеула с 2011 г. Reuters называло его вероятным кандидатом в президенты на выборах 2022 г. За день до исчезновения мэра бывшая секретарша Вонсуна подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны мэра, также она сообщила о том, что тот прикасался к ней, сообщает Korea Herald.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных