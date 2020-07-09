СМИ сообщили о смерти мэра Сеула

Пак Вонсун занимает пост мэра Сеула с 2011 г. Reuters называло его вероятным кандидатом в президенты на выборах 2022 г. За день до исчезновения мэра бывшая секретарша Вонсуна подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны мэра, также она сообщила о том, что тот прикасался к ней, сообщает Korea Herald.