Фургалу предъявлено обвинение в организации покушений и убийств

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг. и покушении на их убийство. Преступления, вменяемые Фургалу, были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области, утверждают в следственном комитете. Обвинение предьявило главное управление СК по расследованию особо важных дел.