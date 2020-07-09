Фургалу предъявлено обвинение в организации покушений и убийств
Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации нескольких убийств и покушений, сообщает сайт ведомства.
По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг. и покушении на их убийство. Преступления, вменяемые Фургалу, были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области, утверждают в следственном комитете. Обвинение предьявило главное управление СК по расследованию особо важных дел.
Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 г., победив во втором туре выборов действующего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Утром 9 июля сотрудники ФСБ и следственного комитета и ФСБ задержали Фургала по подозрению в организации убийств и покушений. ФСБ проводит оперативное сопровождение по делу.