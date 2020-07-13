Президент Сербии отверг причастность России к протестам в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет никаких доказательств причастности России к акциям протеста против ужесточения антикоронавирусных ограничений.
«У меня нет ни одного доказательства, что Россия стоит за демонстрациями», ‒ сказал Вучич в интервью телеканалу Pink. Президент Сербии также объяснил, что его встреча с послом России, намечавшаяся на 8 июля, не состоялась «по техническим причинам».
Протесты начались 8 июля после того, как стало известно о планах властей Сербии ввести комендантский час из-за ухудшения эпидемической ситуации. С марта в Сербии действовал один из самых строгих карантинов в Европе, но уже в мае все ограничения резко сняли из-за того, что власти «полностью справились с угрозой инфекции», писала The New York Times.
9 июля МИД России выступил с опровержением сообщений СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде. Министерство назвало эти публикации «вбросом» и «низкопробной заказухой», единственная цель которых ‒ «бросить тень на российско-сербское партнерство».