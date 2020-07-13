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Президент Сербии отверг причастность России к протестам в Белграде

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет никаких доказательств причастности России к акциям протеста против ужесточения антикоронавирусных ограничений.

«У меня нет ни одного доказательства, что Россия стоит за демонстрациями», ‒ сказал Вучич в интервью телеканалу Pink. Президент Сербии также объяснил, что его встреча с послом России, намечавшаяся на 8 июля, не состоялась «по техническим причинам».

Протесты начались 8 июля после того, как стало известно о планах властей Сербии ввести комендантский час из-за ухудшения эпидемической ситуации. С марта в Сербии действовал один из самых строгих карантинов в Европе, но уже в мае все ограничения резко сняли из-за того, что власти «полностью справились с угрозой инфекции», писала The New York Times.

Ранее по теме: В Сербии продолжаются протесты против ужесточения борьбы с пандемией

9 июля МИД России выступил с опровержением сообщений СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде. Министерство назвало эти публикации «вбросом» и «низкопробной заказухой», единственная цель которых ‒ «бросить тень на российско-сербское партнерство».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных