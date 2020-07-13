Президент Сербии отверг причастность России к протестам в Белграде

Протесты начались 8 июля после того, как стало известно о планах властей Сербии ввести комендантский час из-за ухудшения эпидемической ситуации. С марта в Сербии действовал один из самых строгих карантинов в Европе, но уже в мае все ограничения резко сняли из-за того, что власти «полностью справились с угрозой инфекции», писала The New York Times.