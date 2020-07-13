У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов, пришедших поддержать Сафронова
В Москве у СИЗО «Лефортово» полицейские начали задерживать журналистов, пришедших поддержать советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, передают «Медиазона» и «Медуза». На момент написания новости «Медуза» сообщала о задержании 10 журналистов.
Среди задержанных, в частности, член профсоюза журналистов Софья Русова, журналист «Холода» Мария Карпенко, корреспондент Ольга Алленова, Алла Пугачева из «Коммерсант FM», журналисты «Коммерсанта» Анна Васильева и Анна Поваго, Мария Шер, автор Telegram-канала Avtozak LIVE Максим Кондратьев. Также сообщается о задержании бывшей журналистки «Ведомостей» Татьяны Морозовой. Ее пикет продлился максимум 5 секунд, отмечает «Медуза».
Как минимум десять человек задержаны возле СИЗО «Лефортово» на акции в поддержку Ивана Сафронова.— Медиазона (@mediazzzona) July 13, 2020
Фото: Максим Литаврин / Медиазонаhttps://t.co/FbyiGEqZDs pic.twitter.com/WhGvs6wAU8
Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. После проведения обысков по месту жительства и в его рабочем кабинете вечером того же дня суд арестовал Сафронова на два месяца. Следствие заподозрило бывшего журналиста в сборе и передаче информации, представляющей гостайну, спецслужбам НАТО (ст. 275 Уголовного кодекса, до 20 лет лишения свободы). Сафронов отрицает вину. Одновременно по этому делу в ФСБ была допрошена как свидетель главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, которая работала вместе с Сафроновым в «Коммерсанте».
Сафронов работал журналистом более 10 лет в ИД «Коммерсантъ» и газете «Ведомости». Из «Ведомостей» он уволился 24 марта этого года, а в мае стал советником гендиректора «Роскосмоса».