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У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов, пришедших поддержать Сафронова

Ведомости

В Москве у СИЗО «Лефортово» полицейские начали задерживать журналистов, пришедших поддержать советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, передают «Медиазона» и «Медуза». На момент написания новости «Медуза» сообщала о задержании 10 журналистов.

Среди задержанных, в частности, член профсоюза журналистов Софья Русова, журналист «Холода» Мария Карпенко, корреспондент Ольга Алленова, Алла Пугачева из «Коммерсант FM», журналисты «Коммерсанта» Анна Васильева и Анна Поваго, Мария Шер, автор Telegram-канала Avtozak LIVE Максим Кондратьев. Также сообщается о задержании бывшей журналистки «Ведомостей» Татьяны Морозовой. Ее пикет продлился максимум 5 секунд, отмечает «Медуза».

Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. После проведения обысков по месту жительства и в его рабочем кабинете вечером того же дня суд арестовал Сафронова на два месяца. Следствие заподозрило бывшего журналиста в сборе и передаче информации, представляющей гостайну, спецслужбам НАТО (ст. 275 Уголовного кодекса, до 20 лет лишения свободы). Сафронов отрицает вину. Одновременно по этому делу в ФСБ была допрошена как свидетель главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, которая работала вместе с Сафроновым в «Коммерсанте».

Сафронов работал журналистом более 10 лет в ИД «Коммерсантъ» и газете «Ведомости». Из «Ведомостей» он уволился 24 марта этого года, а в мае стал советником гендиректора «Роскосмоса».

Ранее по теме: Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных