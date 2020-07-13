У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов, пришедших поддержать Сафронова

Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. После проведения обысков по месту жительства и в его рабочем кабинете вечером того же дня суд арестовал Сафронова на два месяца. Следствие заподозрило бывшего журналиста в сборе и передаче информации, представляющей гостайну, спецслужбам НАТО (ст. 275 Уголовного кодекса, до 20 лет лишения свободы). Сафронов отрицает вину. Одновременно по этому делу в ФСБ была допрошена как свидетель главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, которая работала вместе с Сафроновым в «Коммерсанте».