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Трое российских военных получили ранения в Сирии

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В Сирии трое российских военных получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление российского Центра примирения враждующих сторон. Речь идет о получении ранений легкой степени военными российско-турецкого конвоя.

Взрывом был поврежден турецкий бронеавтомобиль на пути следования колонны в Идлибе. Жизням раненых ничто не угрожает, их доставили на авиабазу в Хмеймиме.

Ранения также получили турецкие военные. Сколько именно человек пострадало с турецкой стороны, в центре не уточнили.

В середине марта российская военная полиция и турецкие военнослужащие начали совместное патрулирование на отдельном участке автомобильной трассы М-4 (Латакия – Алеппо), расположенной в Идлибе в сирийской зоне деэскалации. Минобороны России ранее не исключало возможности провокаций на маршруте.

Ранее по теме: Российские и турецкие военные начали патрулирование в Идлибе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных