Трое российских военных получили ранения в Сирии
В Сирии трое российских военных получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление российского Центра примирения враждующих сторон. Речь идет о получении ранений легкой степени военными российско-турецкого конвоя.
Взрывом был поврежден турецкий бронеавтомобиль на пути следования колонны в Идлибе. Жизням раненых ничто не угрожает, их доставили на авиабазу в Хмеймиме.
Ранения также получили турецкие военные. Сколько именно человек пострадало с турецкой стороны, в центре не уточнили.
В середине марта российская военная полиция и турецкие военнослужащие начали совместное патрулирование на отдельном участке автомобильной трассы М-4 (Латакия – Алеппо), расположенной в Идлибе в сирийской зоне деэскалации. Минобороны России ранее не исключало возможности провокаций на маршруте.