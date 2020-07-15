Суд оштрафовал Галямину на 200 000 рублей за пикет в поддержку Азара
Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД в Москве. Сумма штрафа составила 200 000 руб., сообщило «МБХ медиа». На заседании суда Галямина, комментируя свое задержание, заявила, что она не успела начать пикет. «Можно ли считать участием в массовом мероприятии только подход к пикету? Оттопчемся на апелляционном заседании», — прокомментировала депутат.
Как отмечает издание, Галямину обвинили в повторном нарушении при участии в несогласованной акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП), вину она не признает. Защита намерена обжаловать решение суда.
29 мая у здания столичного управления МВД задержали более 20 участников одиночных пикетов, которые выступали в поддержку задержанных ранее пикетчиков и основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Среди задержанных, в частности, были муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина и Сергей Цукасов, Елена Русакова, Александр Нахимсон и другие участники.
6 мая на одиночном пикете в поддержку Воронцова задержали журналиста Илью Азара. 28 мая его арестовали на 15 суток. В поддержку Воронцова и Азара также выступали главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты Фельгенгауэр и Плющев и другие. Все они были задержаны.