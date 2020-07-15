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Суд оштрафовал Галямину на 200 000 рублей за пикет в поддержку Азара

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД в Москве. Сумма штрафа составила 200 000 руб., сообщило «МБХ медиа». На заседании суда Галямина, комментируя свое задержание, заявила, что она не успела начать пикет. «Можно ли считать участием в массовом мероприятии только подход к пикету? Оттопчемся на апелляционном заседании», — прокомментировала депутат.

Как отмечает издание, Галямину обвинили в повторном нарушении при участии в несогласованной акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП), вину она не признает. Защита намерена обжаловать решение суда.

29 мая у здания столичного управления МВД задержали более 20 участников одиночных пикетов, которые выступали в поддержку задержанных ранее пикетчиков и основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Среди задержанных, в частности, были муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина и Сергей Цукасов, Елена Русакова, Александр Нахимсон и другие участники.

6 мая на одиночном пикете в поддержку Воронцова задержали журналиста Илью Азара. 28 мая его арестовали на 15 суток. В поддержку Воронцова и Азара также выступали главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты Фельгенгауэр и Плющев и другие. Все они были задержаны.

Ранее по теме: На акции у здания МВД в Москве задержали более 20 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных