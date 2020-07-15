Суд оштрафовал Галямину на 200 000 рублей за пикет в поддержку Азара

Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД в Москве. Сумма штрафа составила 200 000 руб., сообщило «МБХ медиа». На заседании суда Галямина, комментируя свое задержание, заявила, что она не успела начать пикет. «Можно ли считать участием в массовом мероприятии только подход к пикету? Оттопчемся на апелляционном заседании», — прокомментировала депутат.