Суд оштрафовал главного редактора «Медиазоны» за пикет в поддержку Азара

Суд установил, что 28 мая состоялось «публичное массовое мероприятие в форме пикетирования», участники «привлекали к себе внимание журналистов, блогеров и иных лиц». В материалах дела говорится, что Смирнов стоял с плакатом с надписью «Здесь стоял Азар, верните», однако на самом деле он вышел на пикет с листом с надписью «Свободу Илье Азару». В своем Telegram-канале Смирнов назвал штраф незаконным, так как, по его словам, одиночные пикеты разрешены законом. Он будет обжаловать решение.