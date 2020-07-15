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Суд оштрафовал главного редактора «Медиазоны» за пикет в поддержку Азара

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на 15 000 руб. за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом он сам сообщил в Twitter. Его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга или пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Суд отказался вызвать сотрудников полиции, задержавших Смирнова, а также просмотреть видеозапись задержания, пишет «МБХ-медиа».

Суд установил, что 28 мая состоялось «публичное массовое мероприятие в форме пикетирования», участники «привлекали к себе внимание журналистов, блогеров и иных лиц». В материалах дела говорится, что Смирнов стоял с плакатом с надписью «Здесь стоял Азар, верните», однако на самом деле он вышел на пикет с листом с надписью «Свободу Илье Азару». В своем Telegram-канале Смирнов назвал штраф незаконным, так как, по его словам, одиночные пикеты разрешены законом. Он будет обжаловать решение.

6 мая на одиночном пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали журналиста Илью Азара. 28 мая его арестовали на 15 суток. В поддержку Воронцова и Азара также выступали Сергей Смирнов, журналисты Фельгенгауэр и Плющев и другие. Все они были задержаны.

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29 мая у здания столичного управления МВД задержали более 20 участников одиночных пикетов, которые выступали в поддержку задержанных ранее пикетчиков и основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Среди задержанных, в частности, были муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина и Сергей Цукасов, Елена Русакова, Александр Нахимсон и другие участники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных