Суд вынес приговор трем обвиняемым по делу о крушении самолета президента Total

Суд вынес приговор трем обвиняемым по делу о крушении самолета президента TotalЭкс-руководитель полетов аэропорта и двое авиадиспетчеров получили от пяти до шести лет колонии
Солнцевский Суд Москвы вынес приговор по делу об авиакатастрофе в аэропорту «Внуково» в 2014 г., в результате которой погиб президент компании Total Кристоф де Маржери, сообщает ТАСС. На скамье подсудимых руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова.
Всех троих признали виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Круглова приговорили к 5,5 годам, Дунаева — к 6 годам, Архипову — к 5 годам колонии-поселения.
В ходе прений сторон прокурор попросил для них реальные сроки лишения свободы: Дунаеву — шесть лет и два месяца, Круглову — шесть лет, Архиповой — пять лет и десять месяцев. Осужденные диспетчеры останутся под подпиской до вступления приговора в силу. Архипова освобождена от наказания по амнистии по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как ее срок не превышает пяти лет, сказано в приговоре.
Кроме Дунаева, Круглова и Архиповой, по делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Дела в их отношении были выделены в отдельное производство. Леденева и Мартыненко признали виновными в нарушении правил безопасности, которое привело к крушению, и приговорили к 3,5 года и 4 годам колонии общего режима соответственно. Позднее судимость с них была снята в связи с амнистией. Также к ним были заявлены иски на 516 млн руб., но суд оставил их на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.
Самолет Falcon де Маржери разбился во «Внуково-3» в ночь на 21 октября при взлете. Он задел выехавший на ВПП снегоуборочный автомобиль, упал и загорелся. Погибли три члена экипажа и руководитель Total. По факту возбуждено уголовное дело, в нем пятеро обвиняемых. Через два дня после катастрофы гендиректор международного аэропорта «Внуково» Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку.