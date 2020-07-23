Суд вынес приговор трем обвиняемым по делу о крушении самолета президента Total

Кроме Дунаева, Круглова и Архиповой, по делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Дела в их отношении были выделены в отдельное производство. Леденева и Мартыненко признали виновными в нарушении правил безопасности, которое привело к крушению, и приговорили к 3,5 года и 4 годам колонии общего режима соответственно. Позднее судимость с них была снята в связи с амнистией. Также к ним были заявлены иски на 516 млн руб., но суд оставил их на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.