Дегтярев собрался отчитаться перед президентом в двадцатых числах августа

«Месяц у нас истекает 20 августа, вот в этих числах буду проситься на прием к президенту», — сказал Дегтярев. Он напомнил, что ранее договорился о докладе президенту именно через месяц после своего назначения врио губернатора. По словам Дегтярева, от решения президента зависит, поедет ли он в Москву или будет делать доклад в дистанционном режиме.