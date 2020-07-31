Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Дегтярев собрался отчитаться перед президентом в двадцатых числах августа

Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путина. Об этом врио сообщил в пятницу, 31 июля журналистам.

«Месяц у нас истекает 20 августа, вот в этих числах буду проситься на прием к президенту», — сказал Дегтярев. Он напомнил, что ранее договорился о докладе президенту именно через месяц после своего назначения врио губернатора. По словам Дегтярева, от решения президента зависит, поедет ли он в Москву или будет делать доклад в дистанционном режиме.

Врио губернатора назвал несколько проблем, о которых он хочет рассказать Путину. Это, в частности, строительство дамбы на правом берегу реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре, защищающей город от паводков. Он также намерен обратиться к руководству страны с предложением присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание «Город трудовой доблести». Дегтярев сообщил о своих планах по ужесточению контроля за расходованием трансфертов из федерального бюджета и по наведению порядка в поставках топлива и северном завозе в отдаленные территории региона.

Президент назначил Дегтярева врио 20 июля после отрешения от должности губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. В Хабаровске с 11 июля проходят акции в поддержку Сергея Фургала, которые каждую субботу в полдень собирают десятки тысяч людей. В Хабаровске уже третьи сутки продолжаются задержания активистов протеста и журналистов, которые освещают акции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных