Дегтярев собрался отчитаться перед президентом в двадцатых числах августа
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путина. Об этом врио сообщил в пятницу, 31 июля журналистам.
«Месяц у нас истекает 20 августа, вот в этих числах буду проситься на прием к президенту», — сказал Дегтярев. Он напомнил, что ранее договорился о докладе президенту именно через месяц после своего назначения врио губернатора. По словам Дегтярева, от решения президента зависит, поедет ли он в Москву или будет делать доклад в дистанционном режиме.
Врио губернатора назвал несколько проблем, о которых он хочет рассказать Путину. Это, в частности, строительство дамбы на правом берегу реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре, защищающей город от паводков. Он также намерен обратиться к руководству страны с предложением присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание «Город трудовой доблести». Дегтярев сообщил о своих планах по ужесточению контроля за расходованием трансфертов из федерального бюджета и по наведению порядка в поставках топлива и северном завозе в отдаленные территории региона.
Президент назначил Дегтярева врио 20 июля после отрешения от должности губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. В Хабаровске с 11 июля проходят акции в поддержку Сергея Фургала, которые каждую субботу в полдень собирают десятки тысяч людей. В Хабаровске уже третьи сутки продолжаются задержания активистов протеста и журналистов, которые освещают акции.