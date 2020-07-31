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«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

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Ракета-носитель «Протон М» с разгонным блоком «Бриз-М» в рекордном по длительности полете вывела на орбиту два спутника связи ‒ «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщает «Роскосмос». Активный участок полета «Протона» продолжался в течение 587 секунд.

«31 июля 2020 г., в 18.24 мск состоялось отделение аппарата "Экспресс-80" от разгонного блока "Бриз-М" на целевой орбите, еще чуть позднее, в 18.41 мск, ‒ «Экспресса-103», ‒ говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что оба российских телекоммуникационных спутника были приняты на управление заказчиком запуска, который состоялся 31 июля в 00.25.19 мск с космодрома Байконур.

Российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса «Экспресс-80» и «Экспресс-103»  изготовлены компанией «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва (входит в «Роскосмос»). Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также для передачи данных в различных диапазонах на территории России в странах СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных