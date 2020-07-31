«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
Ракета-носитель «Протон М» с разгонным блоком «Бриз-М» в рекордном по длительности полете вывела на орбиту два спутника связи ‒ «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщает «Роскосмос». Активный участок полета «Протона» продолжался в течение 587 секунд.
«31 июля 2020 г., в 18.24 мск состоялось отделение аппарата "Экспресс-80" от разгонного блока "Бриз-М" на целевой орбите, еще чуть позднее, в 18.41 мск, ‒ «Экспресса-103», ‒ говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что оба российских телекоммуникационных спутника были приняты на управление заказчиком запуска, который состоялся 31 июля в 00.25.19 мск с космодрома Байконур.
Российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса «Экспресс-80» и «Экспресс-103» изготовлены компанией «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва (входит в «Роскосмос»). Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также для передачи данных в различных диапазонах на территории России в странах СНГ.