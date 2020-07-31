«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

Российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса «Экспресс-80» и «Экспресс-103» изготовлены компанией «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва (входит в «Роскосмос»). Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также для передачи данных в различных диапазонах на территории России в странах СНГ.