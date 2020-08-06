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Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что считает президента России Владимира Путина своим старшим братом. Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале Гордона.

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие, младшие братья. Нет, ты и по возврату, и по весу ‒ старший брат», ‒ сказал Лукашенко. 

Он также выразил мнение, что старший брат всегда должен поддерживать младшего брата. «У нас в деревне было всегда так», ‒ добавил Лукашенко.

В интервью он согласился с утверждением Гордона о том, что в его отношениях с Путиным есть напряженность. «Да, у нас есть некая напряженность, потому что мы с ним оба сильные личности», ‒ отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Путин ему никогда не угрожал. «Никогда», ‒ ответил Лукашенко на соответствующий вопрос. «Однажды я ему сказал: не надо давить ни на меня, ни на белорусов. Он меня прервал и сказал: "Слушай, Саш, неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя давить?" И фраза ‒ «я же знаю: если на тебя надавить, все будет наоборот», рассказал президент Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных