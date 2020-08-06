Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Он подчеркнул, что Путин ему никогда не угрожал. «Никогда», ‒ ответил Лукашенко на соответствующий вопрос. «Однажды я ему сказал: не надо давить ни на меня, ни на белорусов. Он меня прервал и сказал: "Слушай, Саш, неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя давить?" И фраза ‒ «я же знаю: если на тебя надавить, все будет наоборот», рассказал президент Белоруссии.