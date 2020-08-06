Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что считает президента России Владимира Путина своим старшим братом. Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале Гордона.
«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие, младшие братья. Нет, ты и по возврату, и по весу ‒ старший брат», ‒ сказал Лукашенко.
Он также выразил мнение, что старший брат всегда должен поддерживать младшего брата. «У нас в деревне было всегда так», ‒ добавил Лукашенко.
В интервью он согласился с утверждением Гордона о том, что в его отношениях с Путиным есть напряженность. «Да, у нас есть некая напряженность, потому что мы с ним оба сильные личности», ‒ отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Путин ему никогда не угрожал. «Никогда», ‒ ответил Лукашенко на соответствующий вопрос. «Однажды я ему сказал: не надо давить ни на меня, ни на белорусов. Он меня прервал и сказал: "Слушай, Саш, неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя давить?" И фраза ‒ «я же знаю: если на тебя надавить, все будет наоборот», рассказал президент Белоруссии.