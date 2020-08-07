Дегтярев хочет снять запрет Фургала на полеты бизнес-классом для чиновников

«За последние несколько лет наши чиновники практически не бывали в Москве. Это проблема. Из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25-ти. В 15 госпрограмм мы не попали, потому что были или плохо подготовлены документы, или их не сопровождали наши чиновники во время своих командировок в Москву. Это не дело. Наши министры должны бывать регулярно в столице и встречаться с федеральными коллегами и министрами, отстаивать интересы края…Я хочу вас спросить, жители Хабаровского края. Сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или заместитель председателя правительства Хабаровского края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?», — сказал Дегтярев во время видеообращения, которое опубликовано на его странице в Instagram.