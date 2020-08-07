Дегтярев хочет снять запрет Фургала на полеты бизнес-классом для чиновников
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил разрешить чиновникам края пользоваться бизнес-классом в самолетах и купе повышенной комфортности в поездах, а также в каютах класса «люкс» на морском и речном транспорте. Об этом говорится в проекте постановления правительства и врио губернатора края.
Сам Дегтярев объяснил такое решение необходимостью. По его мнению местные чиновники должны чаще ездить в Москву, чтобы «отстаивать интересы края».
«За последние несколько лет наши чиновники практически не бывали в Москве. Это проблема. Из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25-ти. В 15 госпрограмм мы не попали, потому что были или плохо подготовлены документы, или их не сопровождали наши чиновники во время своих командировок в Москву. Это не дело. Наши министры должны бывать регулярно в столице и встречаться с федеральными коллегами и министрами, отстаивать интересы края…Я хочу вас спросить, жители Хабаровского края. Сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или заместитель председателя правительства Хабаровского края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?», — сказал Дегтярев во время видеообращения, которое опубликовано на его странице в Instagram.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в 2019 г. запретил местным чиновникам летать бизнес-классом за счет краевого бюджета, сообщала «Российская газета». Фургал объяснял запрет «запредельно высокими» ценами на авиаперевозки бизнес-классом. «Давайте будем сами себя сдерживать», — говорил бывший губернатор.
Президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио 20 июля после отрешения от должности губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. В Хабаровске с 11 июля проходят акции в поддержку Сергея Фургала, которые каждую субботу в полдень собирают десятки тысяч людей. В Хабаровске уже третьи сутки продолжаются задержания активистов протеста и журналистов, которые освещают акции.